Annegret Laabs, Leiterin des Kunstmuseum Magdeburg Bildrechte: dpa

Nach dem Ende der DDR musste die neue Rolle erst gefunden werden: Es gab sogar Vorschläge ins Kloster ein Standesamt zu integrieren. Und in den Neunziger Jahren wurden noch Skulpturen gezeigt oder Geschichtsausstellungen mit Exponaten des Kulturhistorischen Museum, das zu der Zeit umgebaut wurde.



Doch dann wollte man der neuen Bedeutung in der Landeshauptstadt gerecht werden, sagt Annegret Laabs, die vor knapp 20 Jahren unter dieser Prämisse eingestellt wurde: "Das Konzept konnte damals nur heißen, in einer Landeshauptstadt, internationale Gegenwartskunst. Und wo wir auch sagen, das ist was einer Landeshauptstadt angemessen ist, weg vom Skulpturenmuseum, zu sagen es gibt keine Beschränkung in der Kunst, die sich an irgendeiner dieser Gattungen festmacht. So funktioniert die internationale Kunst nicht mehr – die Öffnung die aktuellen Medien, in die Fotografie war für uns sehr wichtig."