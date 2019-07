Der Kunstpreis der Stiftung der Saalesparkasse geht in diesem Jahr an Paul Iby, das teilte die Kunsthochschule Burg am Freitag in Halle mit. Der 1991 in Wien geborene Iby ist Burg-Absolvent der Studienrichtung Schmuck. Er präsentiert seine Arbeit "Fairness - Jetzt red I" an einem ungewöhnlichen Ort: auf einem Parkplatz gegenüber des Campus Kunst. Seine Objekte bestehen aus besonderen Materialien, so verwendet er Sicherheitsgurte, Teekessel, Töpfe, eine Schuhsohle und sogar seine zerschredderte Bachelor-Arbeit aus einem vorangegangenen Mode-Studium. Die Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert.