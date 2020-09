Die Transformation ist gelungen! Das legen nicht zuletzt die die ansteigenden Besucherzahlen nahe – reichlich 2,6 Millionen Besuche verzeichneten die SKD im vergangenen Jahr . Weiteren Wachstum wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aber voraussichtlich nicht geben. "Im Moment geht es nicht vorrangig darum, möglichst große Zahlen zu haben, das ist einfach unrealistisch", erklärt Marion Ackermann, die seit November 2016 Generaldirektorin der SKD ist. "Wir sollten uns ganz und gar zu den Menschen hinwenden und nochmal genauer gucken, was wir auch gesellschaftlich tun können. Wie können wir beispielsweise denen helfen, die in der Krise besonders leiden und wie können wir denen etwas geben – den Künstlern und Künstlerinnen etwas von der medialen Aufmerksamkeit abgeben, oder den Kindern und den alten Menschen, die vielleicht besonders unter Einsamkeit und Isolierung gelitten haben, sinnlichen Erfahrungen bieten."

Die Kunstsammlungen breiten aktuell an so vielen Orten ihre Schätze aus wie wahrscheinlich nie zuvor in ihrer langen Geschichte des Sammelns. Aber auch in DDR-Zeiten waren die Sixtinische Madonna, Caspar David Friedrichs Landschaften, Hermann Glöckners Schwünge in den besten Händen. Zwei von ihnen gehörten zum Beispiel Rainer Grund: 1986 kam er als junger Kunstwissenschaftler nach Dresden. Seit 2002 leitet er das Münzkabinett, eine Universalsammlung von Rang. Er blättert in einem kleinen gelben Taschenkalender des Jahres 1989 und sofort sind die stürmischen Versammlungen dieser Zeit wieder präsent. "Das war wie ein Getriebe von mehreren Zahnrädern. Da war etwas in Bewegung geraten, was nicht mehr aufgehalten werden konnte", erinnert er sich.