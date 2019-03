Mehr als 22.000 Zuschauer haben in diesem Jahr das Kurt Weill Fest besucht. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Besucherzuwachs von zehn Prozent, so die Veranstalter am Sonntag zum Abschluss der Festspiele.

Die 27. Ausgabe des Festivals stand im Zeichen des diesjährigen Bauhaus-Jubiläums. Das Motto 2019 lautete "Mut zur Erneuerung". Vom 1. bis 17. März gab es etwa 50 Veranstaltungen, Konzerte und Shows in Dessau-Roßlau, aber auch an anderen Orten in Sachsen-Anhalt wie Magdeburg, Halle und Wörlitz, bei denen etwa 600 Künstler auftraten. Zu den bekannten Interpreten zählen Ute Lemper, Katharina Thalbach und Katja Riemann.

Kurt Weill Bildrechte: IMAGO

Der Komponist Kurt Weill wurde am 2. März 1900 in Dessau geboren und starb am 3. April in New York. Bekannt machte ihn zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem Dramatiker Bertolt Brecht, in deren Folge u.a. 1928 das musikalische Theaterstück "Die Dreigroschenoper" entstand, darin die bekannte "Moritat von Mackie Messer". Nach seiner Emigration aus Nazideutschland fasste Weill in den Vereinigten Staaten Fuß und wirkte unter anderem als Musicalkomponist am Broadway.