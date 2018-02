Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Weill auf die Bühne!" lautet 2018 das Motto für das Musikfest zu Ehren des Komponisten, der als Sohn eines jüdischen Kantors in Dessau geboren wurde, mit Brecht das Musiktheater revolutionierte und nach dem Machtantritt der Nazis in die USA emigrierte. Geplant sind rund 50 Veranstaltungen in der ganzen Region. Weills Musik erklingt im Theater, aber auch in Kirchen und Museen; in Dessau, aber auch in Magdeburg, Halle, Wörlitz oder Zerbst. Erstmals ist das Museum der Synagoge Gröbzig Aufführungsort. In der spektakulären Kulisse des DB-Werkes Dessau legt das Bundesjazzorchester (BuJazzO) seinen großen Auftritt hin. Junge Komponisten waren aufgerufen, sich vom "Bauhaus-Experiment" inspirieren zu lassen. Im multimedialen Konzert "Klingende Utopien" sind nun ihre Stücke zu hören, während auf der Leinwand historisches Filmmaterial sowie Bauhaus-Kunst zu sehen sein soll. "Ohne das 'BuJazzO' wäre ich nicht da, wo ich heute stehe", sagt Till Brönner über seine Anfänge, in Dessau wird er übrigens nicht "nur" als Musiker und Sänger, sondern auch im Gespräch im Festivalcafé zu erleben sein.



Schwerpunkt im Programm ist die Ära der 1920er-Jahre. Dem "Prinzip Weill" folgen auch die Auftritte von Dagmar Manzel und Jan Josef Liefers. Die Schauspielerin kommt mit ihrem gefeierten Hollaender-Programm "Menschenskind", Liefers mit seiner Band Radio Doria. Das Finale gestaltet Ute Lemper am 11. März gemeinsam mit dem MDR Sinfonieorchester.