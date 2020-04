Kurt Weill starb als erfolgreicher Broadway-Komponist am 3. April 1950, also vor 70 Jahren, in New York. Bis heute sind seine Stücke Dauerbrenner auf den Bühnen weltweit. Viele seiner Songs wurden zu Jazzstandards, schafften es in das Great American Songbook und wurden von Popgrößen wie Sting, den Doors, David Bowie, Frank Sinatra, Marianne Faithful, Tom Waits, Louis Armstrong, Milva, den Toten Hosen oder Udo Lindenberg gecovert.