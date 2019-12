Kurzfilmtag Warum Mitteldeutschland Hochburg des Kurzfilms ist

Kurzfilm "Fortschritt im Tal der Ahnungslosen" Bildrechte: Florian Kunert

Doch kann man in Mitteldeutschland nicht nur gut und oft Kurzfilme schauen, sondern viele entstehen auch hier: An den Schulen HfbK Dresden, der HGB Leipzig, der Burg Giebichenstein Halle oder der Chemnitzer Filmwerkstatt. An diesen Orten werden Kurzfilme in all ihren Facetten produziert: Spielfilm, Animationsfilme, Experimentalfilme, Dokumentarfilme und Hybride wie AnimaDokfilm. Auch das Werkleitz in Halle unterstützt als Zentrum für Film- und Videokunst Künstlerinnen und Künstler im filmischen Experimentierfeld und vergibt regelmäßig Stipendienprogramme und Artist in Residences.