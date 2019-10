Die Schweiz ist diesmal Lachmesse-Schwerpunkt. Entsprechend gibt es den Schweizer Humor in all seinen Facetten: von Uta Köbernick mit "Kabarett zwischen wunderschön und melancholisch" über den großartigen Satire-Punk und furchtlosen Querschläger Andreas Thiel bis zur Mixshow "Schweizer Satireabend" – mit dem Besten an Humor, was das Alpenland zu bieten hat.

Der Schweizer Kabarettist Andreas Thiel Bildrechte: dpa