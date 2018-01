In ihrem Heimatland Kanada hat sich Laila Biali schon seit ihrer Studienzeit einen Namen gemacht - dabei weist ihre Vita Besonderheiten auf: Studiert hat sie zunächst klassisches Klavier; später tummelte sie sich im Jazz. Und schließlich genoss sie die Zusammenarbeit mit Musikerkollegen aus Pop, Folk und der sogenannten Weltmusik.

Mit ihrer neuen CD, die sie schlicht nach sich selbst "Laila Biali" genannt hat, taucht sie erstmals im Katalog des deutschen Jazzlabels ACT auf. Und wer Laila Biali von Platten wie "Tracing Light" (2010) oder "House of Many Rooms" (2014) kennt, wird rasch feststellen, dass sich die Kanadierin stilistisch treu bleibt. Allerdings hat sie die vertrauten Klänge um neue Nuancen angereichert. Der früher präsente Akzent auf akustischem Soul Jazz tritt etwas in den Hintergrund, zugunsten einer Beigabe aus Funk-Elementen und zeitgenössischem elektrischem Soul. Das passt zu Laila Bialis Vorlieben: den Jazz der Vergangenheit hält sie für wichtig; ihr Interesse erwacht jedoch erst, wenn diese Einflüsse mit Inspirationen und Klängen von heute angereichert werden.