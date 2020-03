Bevor die kanadische Sängerin und Pianistin Laila Biali ihr neues Album "Out of Dust" aufnehmen konnte, hatte sie einige Hindernisse zu überwinden. Kurz vor ihrem Umzug von New York nach Toronto nahm sich eine enge Verwandte das Leben. Eine ihrer besten Freundinnen starb zudem an Krebs. Für sie schrieb sie das Stück "Wendy’s Song", das sich auf ihrem neuen Album findet.

Stimme in Gefahr

Doch auch Biali selbst hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die indirekt auf ihr Musikschaffen zurückzuführen waren. Dass ihre wunderbare, klare Stimme beeinträchtigt würde, war ihre größte Sorge. Zum Glück wurde die Ursache gefunden:

Laila Biali Bildrechte: Julia Hembree Ein deutscher Baubiologe stellte fest, dass genau in dem Studio, in dem wir an den Aufnahmen für dieses Album gearbeitet hatten, wahnsinnig viel Schimmel in der Wand steckte. Und das hatte uns krank gemacht. Wir mussten also alles ausräumen und erstmal diesen Kellerraum behandeln. Laila Biali

Den Silberstreif am Horizont entdecken

Doch obwohl ihr Album in einer für sie traurigen Zeit entstand, wollte sich die Künstlerin davon nicht entmutigen lassen: "Das Album entstand also in einer ziemlich traurigen Zeit. Aber ich neige ja dazu, an den Silberstreifen am Horizont zu glauben. Deshalb habe ich in diese Songs auch eine Art Hoffnungsfaden eingewebt."

Das Cover des Albums "Out of Dust" von Laila Biali Bildrechte: ACT Trotz des jeweils ernsten Inhalts pflegt Biali in ihren neuen Jazz-Songs eine zeit- und schwerelose Eleganz. Und natürlich versteckt sich auch im schwebend leichten “Monolith“ eine Geschichte aus Bialis Umgebung – die ihrer Kusine Gwyneth, einer Malerin, die in New York lebt. Als dieser plötzlich ein Hochhaus vor das Atelierfenster gebaut wird, ist sie anfangs schockiert. Doch dann nutzt sie die Chance und verarbeitet den Bauprozess künstlerisch, indem sie von den einzelnen Bauphasen Bilder malt: Daraus entstand eine ganze Serie. Sie machte aus dem, was wir als hässlich beschreiben würden, etwas Schönes. Das wurde dann zur Metapher für ihre eigene Heilung.

In Selbsthilfegruppe für Zuckersüchtige