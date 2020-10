Es ist zu zweiten Mal, dass wir das landesweit machen. 2019 war das auch schon mal. Und nun ist wirklich die Altmark dabei, es sind Orte dabei, die man sonst als literarische Orte kaum kennt: die Gedenkstätte Deutsche Teilung, Weferlingen, Gernrode, Harzgerode, Merseburg, Eichstätt, Stendal. Die Städte natürlich auch: also Magdeburg, Halle, Halberstadt und so weiter. Das ist wirklich breit bis tief in den ländlichen Raum und auch entlang des Grünen Bandes.

Der war uns schon vorher wichtig. Wir haben schon mal eine Lesung zu Franz Richard Behrens gemacht und haben einfach gemerkt, das ist ein Autor, den wir einfach bekannter machen wollen. Er ist, wie sein Herausgeber sagte, nicht nur einer der bedeutendsten Dichter der ersten Jahrhunderthälfte, er ist zugleich einer der am meisten missachteten und vergessenen. Und er ist wirklich sehr radikal in seinen Texten, in der Nutzung des Fragments, in auch der Lautlichkeit seiner Texte. Also, wenn man die liest, ist man völlig überrascht, wenn man dann sieht: 1915. Das ist unglaublich modern, was dieser Mann zu bieten hat. Und wir geben so einen kleinen Einblick in die Breite seines Schaffens bis hin – kurios – zum Sportgedicht.