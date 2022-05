7. Mai 2022 Gaming für Bildung und Klima? - Leipziger Nacht der Computerspiele

Vor 50 Jahren wurde mit "Pong" das erste weltweit beliebte Videospiel veröffentlicht. Ein halbes Jahrhundert sind Games längst nicht mehr nur zwei Striche und ein Punkt, sondern eigene unendliche virtuelle Welten. Doch wie nachhaltig sind Video Games eigentlich? Und ist Gaming gut für die Bildung? Diesen Fragen geht die Lange Nacht der Computerspiele in Leipzig am 7. Mai 2022 im Lipsius-Bau und weiteren Orten in der HTWK Leipzig nach.