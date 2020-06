Der MDR hat das digitale Filmfestival "Corona Creative" ins Leben gerufen. 20 Filmemacherinnen und Filmemacher erzählen in ihren Kurzfilmen berührende Geschichten aus der Zeit des Kontaktverbotes. Die Filme sind vielseitig und voller Nähe: Regisseurin Chiara Fleischhacker hält ihre Schwangerschaft in Corona-Zeiten fest. In "Die Isolation der Oma Lilo" besucht der Erfurter Filmemacher Patrick Richter seine 91-jährige Oma im Betreuten Wohnen. In "Don't call me Corona" geht es um den veränderten Alltag von asiatischen Studierenden in Deutschland, in "Viola" um Dresdner Obdachlose.