Eine "Methusalem-Ballung" befürchtet Alexander Hagelüken: Der Sachbuchautor meint damit Menschen, die hundert Jahre und älter sind. Deren Anzahl sei in Deutschland seit der Wiedervereinigung um das mehr als Siebenfache gestiegen – von 2.000 auf heute 15.000. Und diese Tendenz setze sich fort, prognostiziert Hagelüken. Die Situation sei nun mal, dass die Deutschen immer älter werden würden, "was erst mal schön ist", so Hagelüken.



"Man muss dann vor dem Hintergrund natürlich die Rente finanzieren. Wir werden in weniger als einer Generation 200.000 Menschen haben, die älter als hundert Jahre sind." Da müsse man sich etwas überlegen. Er meint, dass immer weniger Arbeitnehmer auf einen Rentner kämen, den sie finanzieren müssten, "und da brauchen wir eine große Lösung."

Ein wichtiger Debattenbeitrag

Ein Verlust des Wertes

Aber Hagelüken hält dagegen, indem er sagt, dass ein Besitzstand nur so viel wert sei, wie er einem wirklich gebe.

Möglichst früh aus dem Beruf herauszugehen, hilft einem wenig, wenn die Rente, die man dann bekommt, relativ gering ausfällt. Alexander Hagelüken, Autor

Deswegen gäbe es diesen Besitzstand, den wir in Deutschland geschaffen haben, "den wir so als Ziel geschaffen haben, der wird immer weniger wert werden", so Hagelüken.

Von Altersarmut bedroht: Frauen, Selbständige, Ostdeutsche, Arbeitslose und Migranten

Bereits heute befürchteten vier von fünf Arbeitnehmern, dass ihnen ihre künftige Rente zum Leben nicht reichen wird. Von Altersarmut besonders bedroht, sieht der Autor zuvorderst Arbeitslose, Ostdeutsche, Migranten, Selbstständige und generell Frauen. Hagelüken, der seit 20 Jahren Zeitungsartikel zum Thema "Rente" schreibt und heute als leitender Wirtschaftsredakteur der "Süddeutschen Zeitung" arbeitet, sieht in einer verlängerten Lebensarbeitszeit Vorteile für Arbeitnehmer.

Hagelüken plädiert für eine längere Arbeitslebenszeit. Bildrechte: imago/epd Denn wenn man länger arbeite, habe man mehr Geld zur Verfügung. "Das Zweite ist, man bleibt beispielsweise geistig fitter, wenn man so eine Aufgabe hat. Das ist für Viele auch eine Sinnstiftung in einer Zeit, wo sie älter werden und Freunde verlieren." Außerdem erhalte man soziale Kontakte, die man in einer Firma habe. Und er weist auf den harten Wechsel von "100 auf 0" hin, der mit 65 auf einen Schlag komme, "und dann im Garten sitzen und nicht wissen, wie der Tag rumgeht. Das ist definitiv gesundheitlich schlecht."

Früh- und Mütterrente abschaffen

"Ruhestands-Depression" oder "Ruhe-Schlaff" nennt Hagelüken diesen Zustand nach dem abrupten Ende eines Berufslebens. Dabei weiß auch der Autor, dass allein mit einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit das Rentenproblem nicht gelöst werden wird. Deswegen diskutiert er im zweiten Teil seines Buches einen vielschichtigen Reformkatalog. Darin fordert er, die Wahlgeschenke Frührente ab 63 und die "Mütterrente" abzuschaffen, Besserverdiener höher zu besteuern und noch mehr.

Er verlangt eine faire Verteilung zwischen Alt und Jung. In seinen Augen sollten nicht einfach die Jungen einseitig für die Rente zahlen.

Ich glaube, wir müssen Privilegien abbauen, die heute beispielsweise Beamte genießen. Alexander Hagelüken, Autor

Er plädiert dafür, mehr Beschäftigungschancen für Mütter zu schaffen. "Wir müssen höhere Löhne für Geringverdiener schaffen, damit die im Alter nicht arm werden, und wir müssen zum Beispiel daran denken, dass es so ist, dass wir das Riestersystem der Vorsorge reparieren müssen, weil das funktioniert heute nicht." Nach Hagelüken profitieren zuvorderst Versicherungskonzerne von der Riester-Rente und deutlich weniger die künftigen Riester-Rentner.

Ein neoliberales Ausbeutungsprogramm?

Das Charmante an seinem Buch besteht darin, dass Hagelüken die zahlreichen Einwände gegen sein Programm gleich selbst aufruft und diskutiert. So entgegnet er auf überzeugende Weise dem naheliegenden Vorwurf, bei seiner Agenda handle es sich um ein neoliberales Ausbeutungsprogramm. Er selbst kommt auf stark belastete Arbeitnehmer zu sprechen, etwa auf dem Bau oder in Krankenhäusern, und bietet gleichzeitig Lösungen für diese Schwerarbeiter an.

Fazit: Alexander Hagelüken begreift das Thema "Zukunft der Rente" als Gemeinschaftsaufgabe: Unternehmen sind gefragt, genauso wie Gewerkschaften, nicht zuletzt der Gesetzgeber und eben auch Menschen, die heute in die Rentenkassen einzahlen. Die müssten, wenn es nach Hagelüken geht, länger arbeiten. Und nach der Lektüre seines Buches hört sich diese Forderung auch gar nicht mehr ganz so schrecklich an.