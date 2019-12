Ein besonderes Kapitel ist Rock und das immergrüne "Last Christmas". Denn natürlich kann kein ernstzunehmender Rocker eine derartige Schnulze auch nur ein klein bisschen gernhaben. Also eigentlich. Und so gibt es Varianten in Doom Metal, Prog Metal oder Death Jazz. Und siehe: mit ein paar Gitarren verkloppt, passt der Text wie angegossen – selbst, wenn man ihn nicht versteht: düster, melancholisch, verzweifelt.