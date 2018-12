Empfehlungen für Weihnachten Fünf Last-Minute-Geschenkideen

Originell: Die Weihnachtsgeschichte aus Sicht der Schafe Bildrechte: imago/Eibner Europa Wussten Sie, dass Schafe in der Bibel gar nicht vorkommen? "Im Originaltext gibt es weder Schaf noch Ochs noch Rind, nicht mal den Stall", sagt der Autor Ulrich Hub, und interessiert sich gerade deshalb für die Sicht der Tiere. Sein Buch "Das letzte Schaf" erzählt die Weihnachtsgeschichte aus Sicht der Schafe. Der Autor schafft dabei witzige Charaktere: Schafe, die man lieben muss, vor allem für ihre Schwächen. Sie können zum Beispiel ironischerweise nicht zählen. Und wenn das eine Schaf seine Zahnspange brüderlich mit den anderen teilen will, muss man über so viel Nächstenliebe fast weinen – oder eben herzlich lachen. Ein originelles und witziges Geschenk, das Sie als Buch oder als Hörbuch verschenken können.

Angaben zum Buch "Das letzte Schaf" von Ulrich Hub, Illustrationen von Jörg Mühle

Erschienen im Carlsen Verlag

Ab 8 Jahren

Hardcover, 96 Seiten, 13 Euro



Als Hörbuch erschienen bei Hörbuch Hamburg

56 Minuten, 10 Euro

Literatur und Rezepte: Der literarische Küchenkalender Bildrechte: Verlag edition Momente Eine Geschenkidee für Hobbyköche und Bücherwürmer: Der literarische Küchenkalender verbindet die Leidenschaft für Literatur mit der fürs Kochen. Woche für Woche bietet er Kostproben aus aktuellen oder historischen Texten und überrascht mit Gerichten, die eine Brücke von einem Roman in die eigene Küche schlagen. Mit ausgesuchten Fotografien, Bildern aus der Kunstgeschichte und Obst- oder Gemüse-Ornamenten ist er ein Hingucker in der Küche.

Angaben zum Kalender Der literarische Küchenkalender 2019

Hrg.: Sybil Gräfin Schönfeldt

Gestaltung: Max Bartholl

Erschienen im Verlag edition momente

ISBN 978-3-0360-4019-6

60 Blätter, 20 Euro

Bildrechte: 2017-2018 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved. Die Serie "This is Us" ist ergreifend und überzeugend gespielt: Es geht um drei 36-jährige Geschwister und die Liebesgeschichte ihrer Eltern – die verloren bei der Geburt ihrer Drillinge ein Kind und adoptierten ein schwarzes Kind, das am gleichen Tag zur Welt kam. Hier geht’s um große Lebensfragen. Es wird so geschickt zwischen der Vergangenheit und dem Heute geschnitten, dass man beispielweise sieht, wie sich Entscheidungen, die die Eltern einmal getroffen haben, bei den Kindern im Erwachsenenleben auswirken. Die Serie ist so vielschichtig, dass man sie immer wieder schauen mag, deshalb lohnt es sich, sie als DVD zu verschenken.

Angaben zur DVD "This is Us" ist eine Networkproduktion von CBS, zu sehen ist sie bei verschiedenen Streaming-Anbietern.

Staffel 1 und 2 sind als DVD erhältlich (Staffel 3 wird gerade in den USA ausgestrahlt.)

Preis: ca. 30 Euro

Musikwissen originell aufbereitet: "Musicology" Bildrechte: Verlagsgruppe Random House / Prestel Verlag Es gibt kein unterhaltsameres Wissen als "unnützes". Wissen Sie zum Beispiel welcher Rockstar beim Demolieren einer Hotelsuite den größten finanziellen Schaden angerichtet hat? Welche Zahl am häufigsten in Songtiteln vorkommt? Oder aus wie vielen Worten "Give Peace a Chance" besteht? All diese Fragen beantwortet das Buch "Musicology" anhand von witzigen und gut recherchierten Infografiken. Der Bildband "Musicology" bietet feinstes Grafikdesign mit Zahlenwerten, die sofort verständlich sind – ein originelles Geschenk für Musikliebhaber.

Angaben zum Buch "Musicology"

von Daniel Tatarsky und Ian Preece

Illustrationen von Robin Richard

erschienen bei Prestel

gebundene Ausgabe 30 Euro



Antworten zu Fragen unter Grund 2:

John Bonham von Led Zeppelin

die Zahl 2

aus 490 Wörtern

Eindrucksvoll: der Domschatz in Halberstadt Bildrechte: IMAGO Gemeinsame Zeit ist immer ein wunderbares Geschenk. Wir wäre es mit einem Ausflug in die Region? Nach Halberstadt zum Beispiel: Hier gibt es einen imposanten Dom, der nach dem Vorbild französischer Kathedralen errichtet wurde. Darin kann man den größten mittelalterlichen Kirchenschatz sehen, der an einem Ort erhalten ist: mit Gold und Silber, aber auch riesigen, fein gewebten Teppichen. Sogar George Clooney war begeistert: Er hat 2014 den Halberstädter Dom zur Kulisse seines Films "The Monuments Men" gemacht. Und den Gutschein für einen gemeinsamen Ausflug können Sie zur Not auch am 24. Dezember noch basteln.

Informationen für die Planung Domschatz Halberstadt

Domplatz 16a

38820 Halberstadt



Öffnungszeiten



November - April:

Dienstag - Samstag, 10 - 16 Uhr

Sonn-/Feiertag: 11 - 16 Uhr

24. und 31.12. geschlossen



Mai - Oktober:

Dienstag - Samstag, 10 - 17:30 Uhr

Sonn-/Feiertag: 11 - 17:30 Uhr

