László F. Földényis "Lob der Melancholie" ist eine Sammlung luzider Essays, die keine Definitionen liefert, keine Gewissheiten vermittelt, sondern sich in mäandernden Bewegungen und mit genauer Beobachtungsgabe ihrem Gegenstand nähert. Für diese große Studie wird der ungarische Kunsthistoriker und Essayist in diesem Jahr mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet. Die Jury hat sich, liest man ihre Begründung, verzaubern lassen von Földényis stupendem Wissen und von der Art und Weise, wie er verschiedene künstlerische Phänomene feinsinnig miteinander in Beziehung zu setzen versteht.

In einer beglückend unzeitgemäßen Volte hat László Földényi sich der Melancholie verschrieben. Er hat sie über Jahrzehnte in großen geistesgeschichtlichen Studien erforscht und sie uns dabei in einer wunderbaren Paradoxie als produktiven Zustand offenbart, als zutiefst lebensbejahende Haltung. Aus der Jurybegründung zum Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung

Jahrzehntelange Näherung an die Melancholie

Tatsächlich begleitet Földényi das Thema Melancholie – oder sollte man eher sagen: die verstörend schöne Leerstelle, die sie lässt – seit langer Zeit. Schon 1988 erschien seine umfangreiche historische Studie, die schlicht "Melancholie" betitelt war.

Dass er nun, mehr als 30 Jahre später, der "Schwarzgalligkeit" noch einmal ein großes Werk widmet, das mag nur auf den ersten Blick erstaunen. Denn schnell wird deutlich, dass die Dinge immer komplexer werden, je intensiver man sie betrachtet.

Dürers Geheimnis

Albrecht Dürer: Melencolia I Bildrechte: IMAGO Im Mittelpunkt von Földényis neuem Buch steht etwas Unerklärliches, eine jener "rätselhaften Botschaften", von denen der Untertitel seiner Studie spricht: Es ist jenes Polyeder, ein merkwürdig geformter Steinblock, in Dürers berühmter Radierung "Melencolia I". Es wird für ihn zum Zentralmotiv: Immer wieder taucht dieser enigmatische Block in verschiedener Gestalt von neuem auf, in Stanley Kubricks Meisterwerk "2001 - Odyssee im Weltall" oder in der Bruder-Klaus-Kapelle des Architekten Peter Zumthor in der Eifel, die Földényi in höchstem Grad fasziniert. All das ist verbunden mit etwas Heiligem, Transzendentem. Der Monolith hier wie dort steht für das Unlösbare, Unauflösbare.

Um die Melancholie erfahrbar zu machen, musste Dürer auch die Unzulänglichkeit ihrer Erklärungen verdeutlichen. Und dazu schien sich ihm das Polyeder […] am besten zu eignen. Ganze Bände sind über Melencolia I geschrieben worden, es gibt darin kein einziges Element, das man noch nicht entschlüsselt hätte. Mit Ausnahme des Polyeders. László F. Földényi

Das Unergründliche erahnen

Das Unverstandene führt für Földényi zum Kern der Melancholie. In einer Zeit, in der alles berechenbar zu sein scheint, alles durchschaubar, alles Oberfläche, bietet es ein Gegengewicht. Der Polyeder ist ein Bild dafür.