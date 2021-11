Nach der launigen Vorstellung des Kulturplanes Lausitz im Cottbuser Staatstheater feierten die etwa 100 Gäste mit Wein, Appetithäppchen und sorbischem Jazz. Schon im Vorjahr hatte die gefragte Münchener Konzeptentwicklerin Martina Taubenberger eine "Kulturstrategie Lausitz 2025" entworfen. Sie führte nun auch wieder beim Kulturplan Lausitz Regie, gemeinsam mit der ebenfalls in München ansässigen actori-Unternehmensberatung. Den Auftrag erteilten die beiden für Kultur zuständigen Ministerien in Brandenburg und Sachsen.

146 Kommunen und 370 Kultureinrichtungen haben sich an der einjährigen Vorbereitungsphase beteiligt, 60 Interviews wurden geführt. Entspringt dieser Plan der Sorge, Kultur könne bei Bürgern und Politikern von der Dominanz wirtschaftlicher Fragen verdeckt werden? Nein, das sei keine defensive Ausgangsposition, sagt Martina Taubenberger. Der Grundgestus sei sogar "stark offensiv": "Mentalitätswandel war immer an Strukturwandel geknüpft, und der geht nicht ohne Kultur", betont sie.

Joachim Mühle, Sekretär des sächsischen Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien, bestätigt aber die Sorgen der Lausitzer: "Die Menschen haben Angst vor dem, was auf sie zukommt. Und weil der Strukturwandel alternativlos ist, muss er gelingen!" Auch Mühle bekräftigt die wichtige Rolle der Kultur in diesem Prozess.

Lebensgefühl und Heimatverbundenheit spielen nun einmal eine wesentliche Rolle in einer Region, die seit der Jahrtausendwende 17 Prozent der Bewohner verloren hat und die fast jeder Zweite unter 30 Jahren verlassen will. Die Identifikation mit der Lausitz wachse aber auch, stellt der Kulturplan fest. Eine Dachmarke Lausitz soll diese Verbundenheit und das Image der Region befördern. Empfohlen wird eine stärkere Vernetzung der Kulturakteure und eine intensivere Zusammenarbeit über die Bundesländergrenzen und die deutschen Staatsgrenzen hinaus.

Einsparszenarien legten Anfang 2021 die Vermutung nahe, das Theater Görlitz müsse schließen. Bildrechte: imago/Torsten Becker

Vor 20 Jahren musste an der Neiße das internationale "Europera"-Projekt mit Musik und Theater aufgeben, 2015 fand am Bärwalder See die letzte "Transnaturale" statt. Mit ihr starb die Vision alternativer Lebensprojekte, verwaist liegt in Boxberg das Landschaftstheater "Ohr". "Es schlummert leider immer noch", muss Bürgermeister Achim Junker feststellen. Pikant, dass noch zu Jahresbeginn die am Lausitzplan beteiligte Kulturberatungsfirma actori mit einem Gutachten heftige Proteste auslöste, das Szenarien einer weiteren Schrumpfung des Theaterangebots durchspielte.