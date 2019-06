Leander Haußmann wurde am 26. Juni 1959 in Quedlinburg geboren

Leander Haußmann wurde am 26. Juni 1959 in Quedlinburg geboren Bildrechte: dpa

In der 1999 erschienenen Komödie um den Ost-Berliner Teenie Micha zog er das Leben in der DDR durch den Kakao. Es sollte aber ganz bewusst kein Film über das Leben hinter der Mauer sein, betrachtet wurden Individuen, wie sie um ihr Glück kämpfen und dafür manchmal sogar zu Helden werden. Den Vorwurf, die DDR zu verklären, wies Haußmann zurück: nicht das Leben im Osten sei komisch gewesen, sondern er selbst und seine Freunde. Dieser persönliche Ansatz macht den Film trotz aller Überspitzungen authentisch.

In der Verfilmung von Sven Regeners Roman "Herr Lehmann" zeigt sich Haußmann von seiner tragikomischen Seite. Christian Ulmen mimt genial-schnoddrig den ziellosen Protagonisten, der in Kreuzberg seine Tage in der Kneipe verbringt und von den dramatischen Ereignissen der Wendezeit nicht viel mitbekommt. Auch der Soundtrack mit Songs unter anderem von den Eels, Violent Femmes Element Of Crime, Laibach oder Calexico lohnt sich.

"Hai-Alarm am Müggelsee" (2013) ist die zweite Zusammenarbeit von Haußmann mit "Herr Lehmann"-Autor Sven Regener. Gedreht hat ihn Haußmann in der Nähe seines Wohnorts in Berlin-Friedrichshagen, ein Ortsteil des Berliner Bezirks Treptow-Köpenick. Herausgekommen ist ein großer filmischer Low-Budget-Quatsch um einen vermeintlichen Hai in dem bekannten Gewässer, für den sich Katharina Thalbach, Henry Hübchen und Michael Gwisdek nicht zu schade waren. Selbst Theaterlegende Frank Castorf taucht in dem Film in einer Nebenrolle auf, ebenso Verwandte der Darsteller.