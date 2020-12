Dafür stelle er jetzt gerade das Team zusammen, so Grave - auch um die Relevanz seiner geisteswissenschaftlichen Forschung zu verstärken: "Ich hoffe eben, dass am Ende unserer Arbeit nicht nur ein klarerer Begriff von der Romantik steht, sondern auch ein klares Bild davon, wie man Werke in politischen Kontexten und für politische Diskussionen einsetzen kann."

Grave vermutet, dass Maler in der Romantik ihre Bilder gerade in politischen Zusammenhängen nicht wie allgemein angenommen als Propaganda einsetzten. Als Beispiele nennt er Eugène Delacroix und Caspar David Friedrich. Diese hätten ihre Kunst "auf eine ziemlich interessante und produktive Weise eingesetzt, um Denkräume zu ermöglichen und uns aus verengenden Scheinalternativen herauszuholen." Das hält der Jenaer Kunsthistoriker für ein hochaktuelles Thema.

Diese Forschung ist laut Grave Teil eines größeren Projekts, das durch das Leibniz-Preisgeld ermöglicht wird und für das er gerade die neue Forschungsgruppe zusammenstellt. Unter dem Titel "Europäische Romantik oder Romantiken in Europa?" gehe es auch darum, romantische Kunst in verschiedenen Ländern genauer zu vergleichen. Dem Wissenschaftler geht es dabei vor allem um die Frage, ob der Begriff des Romantischen wirklich ein einheitlicher ist oder ob er nicht in den verschiedenen Ausprägungen unterschiedliche Dinge meint. In diesem Fall trübe er über Unterschiede hinweg. Bei der Zusammenstellung des Teams geht es Grave darum, Kollegen und Kolleginnen zu vereinigen, die bereits in bestimmten europäischen Ländern zur Romantik gearbeitet haben.