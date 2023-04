Geschafft hat es Bach noch nicht ganz. Er kommt vom Hof eines evangelisch-reformierten Fürsten und ist in den Augen der in Sachsen herrschenden lutherischen Orthodoxie damit der Ketzerei verdächtig. Erst nach einer Gewissensprüfung geben auch die Theologen ihr Plazet zum neuen Thomaskantor. Am 5. Mai 1723 unterzeichnet Bach endlich seinen Arbeitsvertrag, in dem er auch aufgefordert wird: "Die Musik für den Gottesdienst dergestalt einzurichten, "daß sie nicht zu lang währen, auch also beschaffen seyn möge, damit sie nicht opernhafftig herauskommen, sondern die Zuhörer vielmehr zur Andacht aufmuntere." Bach lässt sich davon nicht beeindrucken.

Die Thomaskirche mit der Thomasschule, 1886/1887. Bildrechte: Bach-Archiv Leipzig