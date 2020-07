Wie werden wir uns fühlen

In den Improvisationen setzen sich die Ensemble-Mitglieder zum einen mit den jüngsten Choreografie der Compagnie auseinander, zum anderen reflektieren sie über die Zeit von Corona, Isolation und Ansteckung. "Für unsere Arbeit ist es notwendig, dass wir gemeinsam agieren, dass wir kommunizieren. Das ist uns in den vergangen Wochen komplett weggebrochen", erinnert sich Chef-Choreograf Mario Schröder. In der Einführung zum Tanzfilm erklärt der Leiter des Balletts: "Es geht um die Frage, wie wir uns vielleicht zukünftig fühlen werden. Ich finde es toll, was dabei herausgekommen ist: Die Tänzer wurden in eine Episodenhaftigkeit hineingetrieben, umm so etwas wie "Flashs" herzustellen, die sehr stark mit Eigenkommunikation zu tun haben, aber auch von dem großen Wunsch handeln, mit anderen zu reden und Fragen stellen zu dürfen."

Unruhe und Sehnsucht

Die Miniaturen sind schlicht gefilmt und konzentrieren sich ganz auf die sich bewegenden Körper: Ein Lichtkreis zeichnet sich auf der Bühne des Leipziger Opernhauses ab. In diesem Rund tanzen die Mitglieder des Ballett-Ensembles ihre Soli und spielen immer wieder mit dieser gut sichtbaren, aber kaum spürbaren Grenze: Jeanne Baudrier springt in den Schatten, sodass nur noch ihre Hand beleuchtet wird. Ronan dos Santos Clemente rollt entlang der Trennlinie von Hell und Dunkel auf dem Boden entlang. Es geht in den Tanz-Miniaturen eindeutig um die Erfahrungen des Eingesperrtseins.

Fang Yi Liu in der "Uwe Scholz Gala" in Leipzig Bildrechte: Oper Leipzig Es gibt keinen Auftritt, keinen Abgang in diesem Film – die Tänzerinnen und Tänzer wechseln mithilfe von Überblendungen. Wie alle anderen trägt Ronan dos Santos Clemente ein langärmliges, bläuliches Shirt, das bis zu den Oberschenkeln reicht. Er steht inmitten des Kreises und dreht sich zur Musik Bachs mit kleinen Hüpfern um die eigenen Achse, dann nochmal schneller mit fliegenden Armen. Auf allen Vieren mit raschen, exaltierten Begegungen huscht er immer wieder zu den Rändern des Lichtkegels. Die Unruhe wird sichtbar, die ihn in der Einsamkeit ergriffen hatte. Francesco Barbuto, Vincenzo Timpa und Vivian Wang schieben sich langsam von außen in den Lichtkreis, bis sie in der Mitte angekommen sind. Dort winden sie sich um- und reiben sich aneinander – der Wunsch nach körperlicher Nähe ist spürbar. Mit vorsichtigen Schritten bewegt sich Fang Yi Liu durch den Kreis und schreckt immer wieder von den Lichträndern zurück. Mit eleganten Wellenbewegungen geht sie zu Boden und fährt mit der ausgestreckten Hand den Boden ab. Sie scheint sich eingezwängt und beegt zu fühlen.

Gemeinsame Körpersprache

Dass die Tänzerinnen und Tänzer in der gleichen Compagnie tanzen, ist erkennbar und so verbinden sich die Miniaturen in vielen Details: Das Zittern, das bei vielen durch den Körper geht, die wellenartigen Bewegungen, das Abtasten des Bodens und der Gegensatz zwischen einem durchgestreckten Rücken mit in die Weite gereckten Armen und einem Zusammenkauern. In allen Szenen werden die Tänzer durch Doppelbelichtung verdoppelt. So scheinen sie mit sich selbst oder einem Traum-Ich in einen Austausch zu treten, aber das Zuschauen wird dadurch nicht immer leicht. Zum Schluss treten sie nochmal zusammen aus: Zu Beginn hat jeder seinen eigenen Bildausschnitt, in dem sie ihre Bewegungen wiederholen. Dann stehen sie gemeinsam auf der Bühne und wiederholen die Sequenz zur Musik von Henryk Gorecki bis sich der Vorhang senkt. Szene aus der "Uwe Scholz Gala" des Leipziger Balletts Bildrechte: Oper Leipzig