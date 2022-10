5. bis 8. Oktober "Leipzig denkt": ein besonderes Festival für Philosophie

"Leipzig denkt: Alarm und Utopie", so heißt das interdisziplinäre Denk-Gesprächs-Kunst-Festival, das vom 5. bis 8. Oktober 2022 stattfindet. Die erste Idee dafür entwickelte Jirko Krauß, Philosoph, Mediator und Dozent in Leipzig inmitten der Corona-Pandemie. Was das Philosophiefestival will, erzählt der Mit-Initiator im Gespräch mit MDR KULTUR.