Zieglers "Passagen-Werk" wurde in seiner Gesamtheit erst 2019 öffentlich gezeigt – in der Ausstellung "Point of No Return" des Leipziger Bildermuseums. Paul Kaiser, einer der Kuratoren, brachte den Zyklus in die Schau ein. "Der Passagen-Zyklus von Doris Ziegler ist eine einzigartige Antizipation gesellschaftlicher Vorgänge, die man heute als Herbstrevolution oder auch als Transformation aus einer Gesellschaft in eine andere hinein kennt", erklärt Kaiser. "Weil es eben an einem Leipziger Nukleus Leipziger Gesellschaftsbewegung vorwegnimmt."