Ein Eröffnungsfilm wie in den vergangenen Jahren wird es in iesem Jahr nicht geben. Stattdessen wird die Auftaktveranstaltung am 26. Oktober um 16 Uhr als Video veröffentlicht. Um 17 Uhr wird dann der erste Wettbewerbsfilm gezeigt: "Joy" erzählt von einem russischen Wanderzirkus. Insgesamt beschäftigen sich viele Filme mit dem heutigen Leben in Europa, beobachtet MDR KULTUR-Filmredakteur Stefan Petraschewsky: Sie erzählen von Zwiebelbauern in Spanien, Schäfern in Frankreich, einer Kindheit in Litauen oder dem Alltag von Einheimischen und Geflüchteten auf Sizilien.

Zahlreiche Filme blicken jedoch auch nach Mitteldeutschland. Noch am ersten Abend erklären in "Girls/Museum" Teenagerinnen im Leipziger Museum der bildenden Künste, was sie von Frauendarstellung in Bildern von Cranach bis Neo Rauch halten. In "Grenzland" begleitet das Publikum Andreas Voigt an die deutsch-polnische Grenze. "Wir wollen die Fliesen killen" nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in eine Bunkeranlage südlich von Jena, die in der Nazizeit eine Fabrik und für die NVA ein Munitionslager war. "Elefantin" erzählt von einem als verhaltensauffällig geltendes Tier, das schließlich im Halleschen Bergzoo landete.