Es geht eigentlich gar nicht um Gregor Gysi. Dessen Auftritt am 9. Oktober bei einer Veranstaltung der Philharmonie Leipzig ist nur der aktuelle Auslöser einer Debatte, die schon lange geführt wird. "Es geht nicht um die Frage: darf Herr Gysi öffentlich auftreten? Das darf er natürlich und er soll auch auftreten. Hier geht es um die Frage: Wie wollen wir unsere Erinnerungskultur um die friedliche Revolution gestalten? Was ist uns wichtig, an Botschaft weiter zu transportieren?", sagt der Bürgerrechtler Michael Turek, der 1989 Pfarrer an der Nikolaikirche war. Und er schildert, welche Botschaft er am 9. Oktober vermitteln will, von dem Tag, an dem vor 30 Jahren in Leipzig 70.000 Menschen auf die Straße gingen, um gegen die Zustände in der DDR zu protestieren: "Dass uns die Demokratie und Menschenrechte nicht in den Schoß gefallen sind, [...] sondern dass sich eine ganze Reihe von Menschen aufgemacht haben, um dafür zu kämpfen."