Der Dirigent Andris Nelsons wird noch für fünf weitere Jahre Gewandhauskapellmeister in Leipzig bleiben. In einer Pressekonferenz am Montag wurde dem Künstler ein Vertrag bis 2027 überreicht. Die Verlängerung wurde bisher nur vom Gewandhausorchester sowie der Stadtverwaltung aufgesetzt und muss noch vom Leipziger Stadtrat bestätigt werden.

Andris Nelsons trat 2018 als 21. Gewandhauskapellmeister die Nachfolge von Riccardo Chailly an. Sein bisheriges Wirken in Leipzig war vor allem geprägt von transatlantischem Austausch: Neben seinem Engagement in Leipzig ist Nelsons auch weiterhin musikalischer Direktor und Chefdirigent des Boston Symphony Orchestras und initiierte verschiedene Kooperationsprojekte. So spielte das Gewandhausorchester 2019 zum Abschluss des Deutschlandjahres in den USA gemeinsam mit dem BSO in Boston. Vertreter beider Orchester hoben bei der Vertragsverlängerung hervor, wie wichtig der Austausch bisher gewesen sei. Beide Orchester bekräftigten, dass sie diese Zusammenarbeit in Zukunft fortführen wollen. Auch Andris Nelsons hob hervor, wieviel es ihm bedeute, Leiter zweier so traditionsreicher Orchester zu sein. Er kündigte zudem an, die restlichen Bruckner-Sinfonien mit dem Gewandhausorchester einspielen zu wollen.