Brigitte Franzen studierte Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Architektur und moderne Kunst, Kulturanthropologie, Soziologie und Literaturwissenschaften in Karlsruhe, Wien und Marburg an der Lahn. Erfahrungen sammelte sie an der Albertina und dem Museum für Moderne Kunst in Wien sowie dem Museum für Moderne Kunst in Frankfurt. Von 2004 bis 2008 arbeitete sie am Westfälischen Landesmuseum in Münster und kuratierte zusammen mit Kasper König die "Skulptur Projekte Münster 07". 2009 wurde sie Direktorin des Ludwig Forum für Internationale Kunst und wechselte 2015 als Alleinvorstand und Geschäftsführerin in die Peter und Irene Ludwig Stiftung. Sie kuratierte die Triennale in Fellbach 2019, dort präsentierte sie zeitgenössische Kunst in Verbindung mit 40.000 Jahre alten eiszeitlichen Skulpturen. Zuletzt war Franzen Direktorin des Frankfurter Senckenberg Naturmuseums.