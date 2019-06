Nach Debatte um Künstler Axel Krause Leipziger Jahresausstellung soll doch stattfinden

Die Leipziger Jahresausstellung soll doch statt finden. Wie MDR KULTUR aus Kreisen des Vereins Leipziger Jahresausstellung e.V. erfuhr, soll die Ausstellung ohne den Künstler Axel Krause eröffnet werden. Er war der Grund für die Absage der Jahresausstellung am Wochenende gewesen. Seine politischen Äußerungen hatten für Auseinandersetzungen gesorgt. Der Verein war für die Absage in den vergangenen Tagen kritisiert worden. Einzelheiten über die nun doch stattfindende Ausstellung sollen am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz in Leipzig bekannt gegeben werden. Dort wollen sich die Interimsvertretung des Leipziger Jahresausstellungsvereins und die Leipziger Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke äußern.



Mehr Informationen folgen.