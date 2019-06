Die Leipziger Kulturbürgermeisterin Skadi Jennike hat sich in die Debatte um die Leipziger Jahresausstellung eingeschaltet. Bei MDR KULTUR sagte Jennike, es sei "symptomatisch für unsere Zeit, dass es so stark aufeinandertreffende Positionen gibt". Diese sollten und müssten im öffentlichen Diskurs besprochen werden. "Am Ende geht es ja darum, wie viel Freiheit ist in unserer Gesellschaft möglich, nötig – die Debatte muss geführt werden. Das finde ich gut und richtig."