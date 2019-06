Nach vielem Hin und Her ist jetzt klar, wann und wo die 26. Leipziger Jahresausstellung stattfindet. Wie MDR KULTUR vom Kuratorium des ausrichtenden Vereins erfuhr, wird die Schau am nächsten Mittwoch in der Halle 12 auf dem Gelände der Baumwollspinnerei eröffnet. Ein erster Rundgang werde dann zwischen 13 und 18 Uhr möglich sein. Am Vorabend gibt es eine Podiumsdiskussion im Leipziger Museum der bildenden Künste. Daran wird auch der wegen seiner politischen Positionen von der Ausstellung ausgeschlossene Maler Axel Krause teilnehmen. MDR KULTUR zeichnet die Gesprächsrunde auf. Sie wird dann ab Mittwoch auf mdrkultur.de abrufbar sein und am Donnerstag ab 22 Uhr bei MDR KULTUR im Radio ausgestrahlt.