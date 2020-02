Ein der Vorschläge ist ein neues, gemeinsames Museums-Depot. Es soll die Bestände von vier städtischen Museen beherbergen. Eine Lösung könnte es auf dem Gelände der "Alten Messe" geben, sagt zum Beispiel Olaf Thormann, der Direktor des Grassimuseums. Derzeit nutzen das Stadtgeschichtliche Museum und das Museum für angewandte Kunst dort gemeinsam die Halle 12 in einer Zwischenlösung. Für Thormann bedeute ein Depot heute nicht etwa ein Endlager für Kunst oder andere museale Gegenstände. Im Gegenteil, für ihn ist es die Herzkammer eines Museums. Denn dort gliedern sich Restaurierungswerkstätten an und werden die Dinge beforscht. Man muss sich das als einen sehr lebendigen Mechanismus vorstellen, sagt der Grassi-Chef.

Durch Forderungen wie die eines Zentraldepots würden Kosten in Millionenhöhe auf Leipzig zukommen. Wie groß die jährlich bewilligten Summen fürs neue Zentraldepot sein sollen, hänge jedoch von der wirtschaftlichen Situation der Stadt ab, betont Kulturbürgermeisterin Jennicke. Die zunächst bis 2030 vorgesehene Realisierung zieht sich so vielleicht auch länger hin.

Die Digitalisierung der Bestände im Naturkundemuseum ist Leder eine weitere Herzensangelegenheit, so floss auch die Forderung nach Digitalisierung als weiterer der acht Punkte in das neue Museumskonzept ein. Besonders Bild- und 3D-Datenbanken fehlen im Naturkundemuseum, sagt Ronny Leder.

Weitere Punkte wie "third places" oder "Transkulturalität" lassen aufhorchen. Dabei gehe es vor allem darum, die Qualität des Aufenthalts in den Häusern zu steigern, was zu finanzierende Um- und Neubauten, eine "gendersensible" Beschriftung von Kunstwerken etwa in Dauerausstellungen, als auch deren behindertengerechte Hängung mit einschließe, so Kulturbürgermeisterin Jennicke.