Alle sind per Du und reden sich beim Vornamen an – wie es unter jungen Menschen eben üblich ist. Doch so jung ist dieser "junge Osten" längst nicht mehr: Die rund 60 Männer und Frauen aus Ost und West, die sich unter freiem Himmel auf der Tribüne der Leipziger Pferde-Rennbahn treffen, sind Wende-Kinder. Sie alle sind zwischen 30 und 45 Jahre und Mitglieder des Netzwerkes "Dritten Generation Ost".

Inzwischen haben diese Netzwerker auch schon längst "übernommen": mittelständische Unternehmen, Lehrstühle an Universitäten, leitende Positionen in Ministerien, in Redaktionen, im Management des Kultur-Betriebes. Angesichts solcher Erfolge stellt sich die Frage, wozu dieses spezielle Treffen noch notwendig sind. "Es geht darum, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln", erklärt der Leipziger Journalist Andreas. "Wir haben etwas geschafft – gerade etwa in den vergangenen dreißig Jahren! Und was wir erreicht haben, könnt Ihr auch erreichen! Es gibt niemanden, der einem was schenkt. Man muss sich hinstellen und sagen: Das will ich auch!"

Pionierin aus Leipzig

Eingeladen haben die Netzwerker zu ihrem Treffen diesmal unter anderem eine Ost-Deutsche, die etwas geradezu Einmaliges erreicht hat: Gesine Grande wurde in Leipzig geboren und hat 2020 sie die Leitung der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg übernommen – obwohl sie eine Frau ist und obwohl sie aus dem Osten stammt. Die gebürtige Leipziger Gesine Grande ist ein gefragter Gast des Treffens. Bildrechte: dpa

Top-Jobs in Deutschland sollten noch öfter von Kandidaten besetzt, gerade wenn sie für den jungen Osten stünden, meint Grande. Denn diese Kinder der verfügen über nützliche Erfahrungen: umbruch-trainiert, krisen-erprobt, anpassungs-fähig, pragmatisch. "Herkunft spielt heutzutage sehr wohl eine Rolle", erklärt die studierte Psychologin. "Wir reden über Migration. Wir reden über Unfairness und Chancen für Kinder aus bildungsfernen Haushalten. Wir reden über Diskrepanzen zwischen Stadt und Land. Aber wir reden so gut wie nie über Fragen der ost-deutschen Herkunft! Man könnte sagen, das ist ein gutes Zeichen, weil es vielleicht keine Rolle mehr spielt. Aber vielleicht ist es auch verdächtig, dass wir nie darüber reden, dass Ost-Deutsche in Führungs-Positionen bundesweit – ob in Wirtschaft, in Kultur, in Wissenschaft und Hochschulen - ausgesprochen unterrepräsentiert sind."