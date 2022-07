Déja-vu am Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz. Hier also soll jetzt doch ein Freiheitsdenkmal hin. Als der Bundestag vor 15 Jahren ein Einheitsdenkmal für Berlin beschloss, bekamen die dafür ja doch irgendwie verdienstvollen Leipzigerinnen und Leipziger die Zusage: ja, ihr auch. Aber dann passte es wohl doch nicht so richtig.

Das Denkmal dafür sollte alles schaffen: den Mut würdigen und den Tag erinnern, Freiheit und Einheit feiern und die Demokratie preisen. Die beiden ersten Plätze des ersten Wettbewerbs kamen nicht gut an, die Lokalpresse machte Stimmung für den dritten. Der Versuch der Stadt, das unpopuläre Ergebnis mit neuen Auflagen zu drehen, endete als Niederlage vor Gericht. Genug der Querelen, befand der Oberbürgermeister Burkhard Jung, zumal Wahlen anstanden: "Ich weiß nicht, ob Sie mir das glauben, es ging mir nicht um die Wahl. Es ging darum: Denkmäler sind immer sperrig und da gibt's Diskussionen, da gibt's Dafür und Dagegen. Aber hier war so eine große Gegenwehr, bis in den Stadtrat hinein. Dann lieber zu sagen: So, jetzt machen wir einen Cut und setzen noch mal neu an, das war, glaube ich, richtig. Dazu stehe ich, ja."