Bei der Debütausgabe im vergangenen Jahr besuchten laut Reitler tausend Besucherinnen und Besucher das Festival. In diesem Jahr wollte man eigentlich expandieren, was nun durch Corona verhindert wurde. Lediglich 140 Teilnehmende können diesmal dabei sein, somit ist das Festival ausverkauft, erklärt Reitler erfreut.

Natürlich wird es nur eine Erinnerung an das sein, was im letzten Jahr möglich war. Aber wir haben gesagt: Besser so als gar nichts!

Durch die Corona-Krise stecken Veranstalter wie die Moritzbastei in der Not. Laut Reitler sind die meisten der 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch immer in Kurzarbeit. Und auch für den Winter, wenn keine Open-Air-Veranstaltungen durchgeführt werden können, sieht er die MB vor Problemen. Derzeit versuche man, Konzepte für die Pandemie zu entwickeln, um vielleicht doch Veranstaltungen durchzuführen. Fest stehe aber, dass man dafür einen langen Atem benötigen wird, so Reitler.