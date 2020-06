Die Stiftung Buchkunst hat am Montag die 25 Publikationen als Schönste Bücher des Jahres 2020 gekürt. Gleich zwei Titel des Leipziger Verlags spector books wurden in der Kategorie Kunst- und Fotobücher nominiert. Außerdem wurde eine Diplomarbeit von der Hochschule für Grafik und Buchkunst mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand in diesem Jahr in der Berliner Buchhandlung ocelot statt und wurde live im Internet übertragen.

Schwarz gewinnt: die drei mit dem Förderpreis ausgezeichneten Bücher Bildrechte: Stiftung Buchkunst / jeweilige Verlage

„Bergwerk der Erinnerungen“

Das Sachbuch „Das Jahr 1990 freilegen“ von Jan Wenzel, Martin Gross und Alexander Kluge war bereits im Frühjahr für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Das Buch funktioniert beinahe ausschließlich dokumentarisch, indem es Fotografieren und Abbilder von Originaldokumenten aus dem Ende der DDR zusammenstellt. Durch das Zusammenspiel entsteht so mosaikartig ein Stimmungsbild der Wendezeit.

Der Katalog „Demonstrationsräume. Künstlerische Auseinandersetzung mit Raum und Display im Albertinum“ entstand im Rahmen einer Ausstellung von Bildern der Künstler Céline Condorelli, Kapwani Kiwanga, Judy Radul, Heimo Zobernig in Dresden. Nach einer Idee von El Lissitzky für einen Dresdener Ausstellungsraum wurde in dieser Schau das Verhältnis von Kunstwerk, Raum und Betrachter hinterfragt. Der Katalog versucht diese Gedanken aufzugreifen und arbeitet aufwändig mit verschiedenen Papierarten.

Die 25 Siegertitel

Allgemeine Literatur

• Sanyutei Encho: Die Pfingstrosenlaterne, gestaltet von Franziska Neubert, Die Andere Bibliothek

• Kurt Pinthus: Menschheitsdämmerung, gestaltet von Anja Sicka, Rowohlt Verlag

• Athena Farrokhzad: Bleiweiß, gestaltet von Andreas Töpfer und Athena Farrokhzad, kookbooks

• Karen Köhler: Miroloi, gestaltet von Iris Kochinka, Stefanie Schelleis,Peter-Andreas Hassiepen und Karen Köhler, Carl Hanser Verlag

• Thomas Böhm: Die Wunderkammer der Deutschen Sprache, gestaltet von 2xGoldstein, Verlag Das Kulturelle Gedächtnis

Wissenschaftliche Bücher

• Sebastian Knoll-Jung: pflegen helfen, gestaltet von collect, Württembergische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e. V.

• He Xiangyu, Maryan Abdulkarim, Rosalind Chou, u.a.: Yellow Book, gestaltet von Studio Santiago da Silva, Hatje Cantz Verlag

• Jürg Düblin: In Stalins Reich, gestaltet von BKVK, Scheidegger & Spiess

• Hans Ibelings: Architecture and Argument, gestaltet von Studio Joost Grootens, Hatje Cantz Verlag

• Axel Simon, André Bideau, Adrian Streich: Adrian Streich Architekten, gestaltet von Esther Rieser, Park Books

Ratgeber und Sachbücher

• Christian Koch u.a.: Baedeker’s Handbuch für Schnellreisende, gestaltet von Herburg Weiland, DuMont Reiseverlag/Karl Baedeker Verlag

• Kunst- und Ausstellungshalle (Hrsg.): Beethoven. Welt. Bürger. Musik, gestaltet von Studio Pandan, Wienand Verlag

• Christian Sauer: Draußen gehen, gestaltet von Klaus Neuburg und Franca Neuburg, Verlag Hermann Schmidt

• Sabine Fessler und Christina Schmid: Treppauf – Treppab, gestaltet von Christina Schmid, Prima.Publikationen

• Jochen Sandig u.a.: Ludwigsburger Schlossfestspiele 2020, gestaltet von Daniel Wiesmann – Büro für Gestaltung, Eigenverlag Ludwigsburger Schlossfestspiele

Kunst- und Fotobücher

• Olivier Delavallade: Nam Tchun-Mo, gestaltet von Lamm & Kirch, Hartmann Books

• Isabelle Busch, Kathleen Reinhardt und Hilke Wagner: Demonstrationsräume, gestaltet von Lamm & Kirch, Spector Books

• Jan Wenzel, Martin Gross, Alexander Kluge u.a.: Das Jahr 1990 freilegen, gestaltet von Wolfgang Schwärzler, Spector Books, Leipzig

• Gabriela Acha, Simon Maurer, Chris Sharp u.a.: Insight, G.S. Rogado, gestaltet von Studio Amanda Haas, School of Observation

• Danièle Cohn, Eddy Devolder, Ulf Jensen, u.a.: A.R. Penck. How It Works, gestaltet von Haller Brun, Verlag der Buchhandlung Walther König

Kinder und Jugendbücher

• Oliver Jeffers: Die Fabel von Fausto, gestaltet von Rory Jeffers, David Pearson, NordSüd Verlag

• Dita Zipfel: Wie der Wahnsinn mir die Welt erklärte, gestaltet von Ran Flygenring, Nina Engel, Carl Hanser Verlag

• Christina Steinlein: Ohne Wasser geht nichts!, gestaltet von Mieke Scheier, Beltz & Gelberg

• Rae Mariz: Die wundersamen Zwölf, gestaltet von Moki, Reisedepeschen

• Antje Damm: Jeder Tag ist Ida-Tag, gestaltet von Antje Damm und b3k design, Moritz Verlag

Förderpreis für Leipziger Absolventen

Außerdem wurde ein Förderpreis an das Buch „Off/On Stage“ von Zora Asse, Rieke Bogena,

Cristina Zickert verliehen. Das experimentelle Buch entstand im Rahmen des Studiums an der

Hochschule für Grafik und Buchkunst. Die drei Studentinnen haben versucht, Eigenschaften einer Theaterbühne in Buchform zu übertragen. Zwei weitere Preise ging an „Die Bibel. Für Frauen“ von Paulina Mohr und „Aphelion“ von Robert Steinmüller.