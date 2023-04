Skadi Jennicke ist als Leipzigs Kulturbürgermeisterin wiedergewählt. Mit 41 von 58 Stimmen wurde die Linken-Politikerin am Mittwoch für weitere sieben Jahre im Amt bestätigt. Sie nimmt es als großen Vertrauensbeweis, wie sie im Gespräch mit MDR Kultur erklärt: "Ich habe den Anspruch, Kulturpolitik für die ganze Stadtgesellschaft zu machen und so bedeutet es mir sehr viel, von einer großen Stadtratsmehrheit getragen zu sein." Die AfD gehört nicht dazu, was sie nicht kommentiert.

Leipziger Kultur im Krisenmodus

Für Jennicke resultiert die breite Mehrheit durch die anderen Fraktionen auch aus ihrem Bemühen, "Problemlagen, für die man noch keine Lösung hat", gemeinsam anzugehen. "Transparent vorzugehen und nicht zu taktieren, das hat sich ausgezahlt. Darüber freue ich mich." Dazu verweist sie auf den besonderen Stellenwert, den die Kultur in Leipzig besitze, im Stadtrat und in der Stadtgesellschaft: "Das prägt die Atmosphäre und das Lebensgefühl hier." Und das sei auch noch so nach drei Jahren Pandemie, bilanziert Jennicke, wenngleich Corona "mächtig reingehauen" habe in einen bis dahin "steilen Entwicklungspfad". So habe man mit der neu sortierten Musik-Festivallandschaft erst 2022 durchstarten können. Die Wagner-Festtage, bei denen alle 13 vollendeten Bühnenwerke des in Leipzig geborenen Komponisten zu erleben waren, seien dann allerdings ein imposanter Auftakt gewesen: "Für mich war das ein Jahrhundert-Ereignis und der Schlussstein der Ära Schirmer."



Zur Neustruktierung der Festivallandschaft gehört, dass das jährlich stattfindende Bachfest den Plänen zufolge abwechselnd durch thematische Festtage von Oper und Gewandhausorchester begleitet wird, um das Musikstadt-Profil zu stärken. Lortzing und Schostakowitsch werden sie 2025 bzw. 2026 gewidmet sein.

"Wir sind privilegiert!"