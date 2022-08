Angekommen in Markkleeberg bei Leipzig

Zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder ist Karina Melnyk bei einer Arztfamilie in Markleeberg, südlich von Leipzig untergekommen. Es sei eigenartig, aber es fühle sich so an, als würden sie sich schon ewig kennen, meint Karina: "Ich habe diese wunderbare Chance, konnte mein Leben retten, bin an einem so wundervollen Ort, mit fantastischen Menschen, die mir helfen. Bei so vielen Zeichen: Diese Chance darf ich nicht vergeuden, die muss ich nutzen und anfangen zu leben." Blick auf die Seenlandschaft im Süden von Leipzig: Inzwischen lebt Karina in Markkleeberg und fühlt sich wohl. Bildrechte: imago/Christian Grube

Karina hat Modedesign studiert und ihren Bachelor-Abschluss in London gemacht. Dann folgten zwei Jahre im Corona-Lockdown in der mütterlichen Wohnung in Odessa. Nun will Karina Deutsch lernen und sich zur Grafikdesignerin weiterbilden, zunächst über ein Praktikum. Doch manchmal plagt sie das schlechte Gewissen: "Dann fühle ich mich schuldig, dass mein Leben sich geändert hat, dass ich glücklicher bin als zuvor. Es geht darum: Versuche, dein Leben fortzuführen." Und sie betont:

Sein Leben fortzuführen heißt nicht, dass man ignoriert und vergisst, was im eigenen Land passiert. Karina Melnyk