Buchmesse-Chef Oliver Zille bei der MDR KULTUR-Zukunftswerkstatt Bildrechte: MDR/Oliver Zille

Traditionell findet die Leipziger Frühjahrsschau der Bücher im März statt. Man müsse aber mal grundsätzlich das bisher nicht Denkbare denken, so Zille. "Könnte es vielleicht die Chance eine Präsenzveranstaltung in Leipzig durchzuführen erhöhen, wenn wir den Termin etwas in eine virusfreiere Zeit schieben." Zille sei der eng getaktete Buchmarkt und die Auslastung des Leipziger Messegeländes bewusst. "Aber wenn wir alles so lassen wie es war, werden wir vermutlich nicht weiterkommen."