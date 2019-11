Viele Epileptiker leben in ständiger Angst vor einem Anfall – beim Essen, Radfahren, Treppensteigen Bildrechte: Cammerspiele Leipzig / Mim Schneider

Der Sänger Ian Curtis ist einer der thematischen Aufhänger in Scherpinskis Performance. Der früh aus dem Leben geschiedenen Frontmann der Band Joy Division war Epileptiker, was vielen sicher nicht bekannt ist. In dem Song "She’s lost control" setzt er sich sogar mit dem Leiden auseinander, der Text dreht sich um eine befreundete Epileptikerin, um den Moment des völligen körperlichen Kontrollverlustes.



Nach ihrem ersten eigenen Anfall träumt Regisseurin Scherpinski immer wieder von dem Musiker, von gemeinsamen Touren durch den Prenzlauer Berg in Berlin: "Also, Ian Curtis saß im Einkaufswagen und ich habe ihn durch die Gegend geschoben. Und wir waren immer in Begleitung von so Leoparden aus Porzellan. Dann sind wir S-Bahn gefahren und aus der Ringbahn ausgestiegen an einem Schild… da stand "Behindertenheim". Und dann hab‘ ich immer gesagt 'Ian, wir wohnen hier nicht!' und er so 'Doch, doch wir wohnen hier!'" Doch nicht nur persönliche Erinnerungen, wie dieser Traum, finden immer wieder Einzug in die Performance.