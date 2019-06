Die 26. Leipziger Jahresausstellung in der Baumwollspinnerei findet nun doch nicht statt. Das teilte der Verein der Leipziger Jahresausstellung auf seiner Internetseite mit. Die Ereignisse der vergangenen Tage hätten zu dieser Entscheidung geführt, gab der Verein als Begründung an. Der "komplett ehrenamtlich arbeitende Verein" sehe sich "nicht in der Lage, einen Veranstaltungsablauf wie in den vergangenen 25 Jahren zu gewährleisten." Als Verein wolle man sich nun neu konstituieren und mit einem neu gewählten Vorstand über die zukünftige Verfahrensweise entscheiden.