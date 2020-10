"Unfading" heißt das aktuelle Album von Sängerin Simin Tander. Bildrechte: Matthis Kleeb

Zusammen mit ihrer neuen Band stellt die deutsch-afghanische Sängerin Simin Tander ihr aktuelles Album "Unfading" vor. Mit dem Titel will die Musikerin etwas beschreiben, "was war und wieder da ist, nach vorne geht, im neuen Glanz erstrahlt, eine Endlosigkeit besitzt. Ich verbinde damit eine sanfte, endlose, weibliche Bewegung." Weiter erklärt sie: "Das ist ein Bild, keine konkrete Aussage, so wie meine Texte ja auch eher assoziativ sind." Die weibliche Perspektive, sie spielt ohne Zweifel eine tragende lyrische Rolle in diesem Zyklus von 15 Stücken. Sie ist, so Tander, der "Spirit des Albums".