Die Leipziger Künstlerin Uta Pilling ist tot. Wie MDR KULTUR von der Familie der Künstlerin erfuhr, starb Pilling bereits am 8. Juni. Sie war seit 1969 als Malerin, Sängerin und Dichterin aktiv.

Die 1948 im Ostharz geborene Künstlerin betrachtete sich jedoch selbst immer in erster Linie als Mutter, obwohl sie bereits 1969 – ein Jahr vor der Geburt ihres ersten Kindes – zu malen begann und 1975 erste Bilder in Ostberlin ausstellte. Außerdem schrieb sie Gedichte und Chansons. "Ich male Bilder, schreibe Bilder, singe Bilder", erklärte die Künstlerin vor einigen Jahren in einem Interview mit dem Leipziger Stadtmagazin Kreuzer. Auch nachdem sie den Großteil ihrer Sehkraft verloren hatte, malte sie weiter.