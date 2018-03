Der Natzweiler-Antrag wurde gemeinsam von Deutschland und Frankreich eingereicht. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) betonte in Berlin, dass sich durch die Aufnahme dieser beiden Stätten "ein Bogen zwischen den schönen Künsten und einem der düstersten Kapitel deutscher Zeitgeschichte" ergeben würde.

Die Entscheidung für die Empfänger des europäischen Kulturerbe-Siegels fällte eine von der Brüsseler EU-Kommission eingesetzte Jury. Aus insgesamt 25 europaweit eingereichten Anträgen erhielten insgesamt neun Träger das Siegel, darunter die Große Synagoge in der Budapester Dohánystraße (Ungarn), die Heiligengeistkirche Javorca im slowenischen Isonzo-Tal, das luxemburgische Winzerdorf Schengen und das rumänische Memorial Sighet, das an die Opfer des Kommunismus erinnert.

Die Große Synagoge mit dem jüdische Museum in Budapest Bildrechte: dpa

In den vergangenen Jahren erhielten 29 Stätten das europäische Kulturerbe-Siegel. Aus Deutschland wurden bislang zwei Stätten ausgezeichnet: das Hambacher Schloss sowie Münster und Osnabrück als Stätten des Westfälischen Friedens. Nun sind zwei neue dazu gekommen.



Das europäische Kulturerbe-Siegel will sich von anderen Auszeichnungen wie dem UNESCO-Welterbe abgrenzen, in dem es die "europäische Botschaft und die Geschichte dahinter lebendig" machen möchte. Außerdem solle die "Förderung der europäischen Dimension der Stätten und der Zugang dazu" im Zentrum stehen. Seit 2013 gibt es den Titel.