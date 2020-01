Leoš Janáčeks "Věc Makropulos" ("Die Sache Makropulos") hat am Anhaltischen Theater Dessau Premiere gefeiert. Die Oper beruht auf einer Komödie des Schriftstellers Karel Čapek, wobei Janáček das Libretto selbst verfasste. Der Titel bezieht sich auf ein Rezept des Alchemisten Hieronymus Makropulos, der im 16. Jahrhundert für Kaiser Rudolf II. eine Art Unsterblichkeitstrank erfand. Erprobt wurde der zuerst an der Tochter des Alchemisten, Elina Makropulos. Um sie dreht sich die Oper.

Überdrüssige Diva erkennt Sinn des Lebens

Iordanka Derilova verkörpert Emilia Marty. Bildrechte: Claudia Heysel Die Handlung setzt im Jahr 1902 ein. Elina heißt jetzt Emilia Marty, sie ist 337 Jahre alt und eine gefeierte Operndiva. Die Männer liegen ihr zu Füssen, aber Emilia ist das alles überdrüssig. Sie kann nicht mehr wirklich lieben und braucht vor allem das Rezept ihres Vaters, da ihre Lebensuhr abläuft. Erst ganz am Ende begreift sie, dass der Sinn des Lebens auch darin besteht, die Endlichkeit, den Tod zu akzeptieren.

Kann ein Leben als Endlosschleife Sinn machen? Jakob Peters-Messer, Regisseur von "Die Sache Makropulos"

Jakob Peters-Messer ist als einfühlsam-agierender Regisseur bekannt. Zusammen mit Bühnenbildner Markus Meyer lässt er die Oper in einer Art zerfallendem Theater spielen – mal aus der Perspektive des Zuschauerraums, mal Backstage und erst am Ende lässt Emilia auf der leergeräumten Bühne gewissermaßen sämtliche Rollen und Masken fallen, steht zu sich, ihrem Alter und dem nahenden Tod.

Chapeau, was das Solisten-Ensemble da leistet. Bettina Volksdorf, Rezensentin

Iordanka Derilova als eiskalte Zynikerin

Neben Iordanka Derilova sind die Männer manchmal bloße Staffage. Bildrechte: Claudia Heysel Die Unsterblichkeit macht aus der blutjungen Elina im Laufe der Zeit die eiskalt-berechnende Zynikerin Emilia. Sie ist völlig unempathisch, ihre Mitmenschen sind ihr egal. Ihr, der kapriziösen Diva, hat sich alles und jeder unterzuordnen. Iordanka Derilova singt und spielt das souverän, großer Schlussmonolog inklusive. Zudem ist sie eine sehr attraktive Erscheinung und wird am Ende gebührend bejubelt. All die Männer um sie herum sind mehr oder weniger Staffage – das merkt man szenisch vor allem im dritten Akt. Aber auch hier gilt: Chapeau, was das Solisten-Ensemble da leistet.

Bei der Urauffürung von "Věc Makropulos" war Leoš Janáček bereits 70 Jahre alt. Je älter er wurde, desto mehr ging es ihm darum, "einfach" und nah am tschechischen Volk, an dessen Sprache und Empfindungen zu komponieren. Deshalb wurden Janáčeks Motive immer kürzer. Zuweilen dominiert in der Oper auch ein zugegebenermaßen etwas anstrengender Konversationston. Zudem gibt es in der Oper kaum lyrisch-ausschweifende Melodien.

Tschechische Sprache als Hindernis?

Tilmann Unger (Albert Gregor) hält Iordanka Derilova (Emilia Marty). Bildrechte: Claudia Heysel Warum die Oper eher selten gespielt wird, hängt einerseits mit der komplexen, etwas verworrenen, fiktionalen Story zusammen. Im Kern geht es um den uralten Wunsch, die eigene Sterblichkeit zu überwinden. Außerdem wäre da die Spezifik der Komposition: Janáček hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, komponierte gewissermaßen durchgehend im Konversationston. Das heißt, er schrieb keine großen Arien, sondern entwickelte seine Motive und Melodien vielmehr aus der tschechischen Sprache heraus.

Für Nicht-Tschechen ist das eine immense Herausforderung und ich ziehe den Hut vor der Leistung des Dessauer Ensembles. Bettina Volksdorf, Rezensentin

Am besten funktionieren Janáčeks-Opern in der Originalsprache – auch wenn es bereits zu Lebzeiten des Komponisten eine erste deutsche Übersetzung von Max Brod gab. In Dessau wird die Oper auf Tschechisch mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Glücklicherweise hat ein Teil der Sänger schon etwas Übung, da vergangene Spielzeit Antonín Dvořáks Oper "Katja und der Teufel" ebenfalls in Originalsprache gespielt wurde.

Fazit