Ilya Borisowitsch Zbarski (1913 -2007) war einer der herausragenden Biochemiker der ehemaligen Sowjetunion und weltbekannter Spezialist für die Erforschung des Zellkerns. Gemeinsam mit seinem Vater Boris Zbarski, der lange Zeit das Lenin-Mausoleum leitete, war er 18 Jahre lang für die Konservierung und Erhaltung von Lenins Leichnam mitverantwortlich. Zusammen mit Samuel Hutchinson veröffentlichte er 1997 sein autobiographisches Buch "A l'ombre de'embaumeurs - Une dynastie d'embaumeurs". Samuel Hutchinson ist Leiter von Moscoop, einer Fotoagentur mit Sitz in Moskau. Außerdem arbeitet er als Russland-Korrespondent des spanischen Magazins "Tiempo". Seine zahlreichen Reportagen für Zeitungen und Fernsehen beziehen sich vorwiegend auf die schwierige Einführung der Marktwirtschaft in Russland.

Ilja Richter wurde 1952 in Ost-Berlin geboren und wuchs in Köln und West-Berlin auf. Als Achtjähriger sang er erstmals im Rundfunk, als Zehnjähriger stand er auf der Bühne des Renaissance-Theaters Berlin und hatte mit Ende Zwanzig bereits in Dutzenden Hörspielen und zahlreichen Kinofilmen und Fernsehshows mitgewirkt - an der Seite von Theo Lingen, Rudi Carell oder unter der Regie von Peter Zadeck. Ab 1971 moderierte Richter zwölf Jahre lang die legendäre ZDF-Musiksendung "Disco". Seine Vielseitigkeit und Kreativität bewies er als Darsteller auf der Musical-Bühne, als Autor, Regisseur und immer wieder in Synchronrollen. Für die Lesezeit bei MDR KULTUR las Ilja Richter bereits die Memoiren von Axel Eggebrecht (2005), Städteporträts von Dessau und Zerbst (2013) aus der Feder von Karl Emil Franzos, Dietrich Fischer-Dieskaus Buch "Goethe als Intendant" (2014) sowie Karl Mays Frühwerk (2017).