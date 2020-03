Bildrechte: MDR

Mit "Kleiner Mann - was nun" gelang Hans Fallada der internationale Durchbruch. Sein Roman von 1932 über das Leben des kleinen Angestellten Pinneberg und seiner Frau "Lämmchen" in den schwierigen Jahren der Weltwirtschaftskrise traf genau den Nerv der Zeit. Fast dokumentarisch schildert Fallada die Welt des Kleinbürgertums. Als Quelle und Inspiration diente ihm Siegfried Krakauers empirisch-soziologische Studie "Die Angestellten", eine scharfsinnigen Analyse des Berliner Alltagslebens um 1930. Jutta Hoffmann, die 1967 in einer Fernsehverfilmung das "Lämmchen" spielte, liest Falladas Meisterwerk.