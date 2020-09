Am Samstag zeigen zahlreiche Kinos vor allem in Sachsen-Anhalt, aber auch in Sachsen und Thüringen, besondere Dokumentarfilme im Rahmen des bundesweiten Aktionstages "LETsDOK". Anlass für die Kampagne ist das Jubiläum der AG DOK, die am 19. September vor 40 Jahren gegründet wurde. Nach eigenen Angaben ist der Verband mit 900 Mitgliedern der größte Verband von Filmschaffenden in Deutschland. Für die Initiatoren ist der Dokumentarfilm unverzichtbar für eine lebendige Diskussionskultur, weil sie in einzigartiger Form Wirklichkeit abbilden. Gleichzeitig fürchten sie, dass Dokus aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden könnten, weil zum Beispiel Kinos eher auf wirtschaftlich erfolgreichere Spielfilme setzen.

Veranstaltungen in Mitteldeutschland

Die zentrale Jubiläumsveranstaltung der AG Dok mit dem Titel "Die Zukunft des dokumentarischen Arbeitens" wird in diesem Jahr in Halle abgehalten, auf der Branchenvertreter über aktuelle und kommende Herausforderungen referieren. An diesem Tag soll sich außerdem eine Regionalgruppe OST der AG DOK gründen. Auch Kinos in anderen Städten Sachsen-Anhalts zeigen ausgewählte Filme, die sich teilweise konkret mit der Region auseinandersetzen. So läuft im Filmpalast Aschersleben der Film "Staatsdiener" über die Ausbildung von Polizisten in Sachsen-Anhalt. Im Anschluss steht die Filmemacherin Marie Wilke für Fragen zur Verfügung. Der Film "Land am Wasser" begleitet drei Menschen im südlichen Sachsen-Anhalt zu Orten, die nicht mehr existieren. Danach berichtet Regisseur Tom Lemke von den Dreharbeiten. Der Filmpalast Salzwedel zeigt "Familienleben", der Einblicke in das Leben auf einem Hof in Sachsen-Anhalt gewährt. Sowohl die Regisseurin Hanna Ziegler als auch die Protagonisten werden vor Ort sein. Das Studiokino Magdeburg hat gleich mehrere Filme im Programm, wie "Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR".