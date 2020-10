Die Passacaglia in c-Moll von J.S. Bach erklingt beim zweiten "Lichtfest Südraum Leipzig" in der Georgenkirche Rötha. Teils wird live gespielt, teils kommt die Musik aus der Konserve, aber beide Versionen müssen unbedingt auf der Silbermann-Orgel von St. Georgen interpretiert werden. Der kleine Ort südlich von Leipzig besitzt sogar zwei Kirchen und zwei Silbermann-Orgeln, wiewohl es weitere bemerkenswerte Fußnoten in der Geschichte des Ortes gibt, der dieser Tage Autofahrern der B95 vor allem als Baustelle bekannt sein dürfte, auf der man sich auch verirren kann.

Vergangenheit und Zukunft

Rötha lag wie die Nachbargemeinde Böhlen am Rand des Tagebaus Espenhain und kämpft bis heute mit den Nachwirkungen, etwa mit einer leeren Mitte, die das 1969 unter Protesten gesprengte Schloss hinterlassen hat. Vor dem Tagebau war Rötha unter anderem, man glaubt es kaum, Obstweinschenke und Gartenbaustadt. "Als Obstweinproduktionsstätte hatte Rötha einen bedeutenden Namen für die Leipziger und war ein sehr beliebter Ausflugsort", erklärt Karen Hermann, die künstlerische Leiterin des neuen Lichtfestes im ehemaligen Braunkohlerevier. Bildrechte: Herr Meier Licht

Karen Hermann hat genauer zur Geschichte des Ortes recherchiert, denn eine künstlerischen Intervention in der Röthaer Georgenkirche will unter anderem mit geschichtsträchtigen Fotos die Sinnkrise des Ortes bekunden, aber auch nach der anstehenden Neu-Erfindung fragt. Eine Software erlaubt es, nicht nur Bild-Collagen, sondern auch Geräusche und Licht auf die Mauern zu zaubern. Das ist eine Software, die über ein Mikrofon in der Georgenkirche den Klang analysiert und entsprechend Lichtpunkte und Videobilder hervorbringt, die auf der Fassade erscheinen", erklärt Jürgen Meier, Regisseur und Organisator des Lichtfestes, die Technik hinter der Installation.

Die Rolle der Kultur

In einer abendlichen Tour kann das Publikum an zwei Tagen die fünf Stationen dieses besonderen Lichtfestes erkunden. Stationen, die letztlich ein neues Landschaftsbild, ein neue Selbstverständnis der Orte im Leipziger Südraum propagieren. So auch die Station 4 um das Wasserschloss in Audigast: Das Wasser für das Schloss speist sich aus einem Flüsschen, das den wunderbar-sächsischen Namen Schnauder trägt. Der denkwürdige Name Audigast scheint für Ton-Licht-Installationen geradezu gemacht. So soll es gar synästhetische, audio-visuelle Experimente im Park des Schlosses geben, das in den letzten 30 Jahren durch wechselnde Eigentümer zur Ruine verkommen ist. Es befindet sich jedoch durch neue, hoffentlich dauerhafte, Besitzer gerade in einem hoffnungsvollen Zustand befindet. Die neue Hausherrin ist die Geigerin Carolin Widmann, die seit 2006 eine Professur an der Leipziger Musikhochschule innehat. Sie wird am Sonnabend ein Violinenkonzert im Schloßpark geben. Konzeptbild einer Lichtstation in Audigast Bildrechte: Herr Meier Licht

Synästhesie bezeichnet indessen das Vermischen von Sinnesebenen, etwa Farben hören zu können. Für Jürgen Meier ist der synästhetische Ansatz, der Klang und Bild kombiniert, auch ein Blick in die Zukunft, "die Verbindung zwischen Audio und Bild ne wichtige Grundlage für die Entwicklung dieser Landschaft an dieser Stelle sein kann." Denn Audigast entwickelt sich laut Meier zu einem Design- und Musikzentrum. Das beweist, welche Rolle die Kultur in der Region spielen wird.

Der Gürtel wächst mit

Konzeptbild der Installation am Rathaustum Pegau Bildrechte: Herr Meier Licht Wer sich während des Lichtfestes die Mühe macht, am Abend mit dem Auto den Südraum von Leipzig zu erkunden, wird, vielleicht von Leipzig kommend, eine künstlerisch anverwandelte Region vorfinden, die sich langsam von dem Prägestempel des Braunkohlebergbaus löst, mit künstlerischen Konzepten wie in Audigast oder schlichtweg als Boomtown im wachsenden Speckgürtel von Leipzig.

Pegau wächst seit einigen Jahren: Immer mehr Menschen bauen hier Häuser, junge Familien ziehen hierher. Sie lassen sich nicht vom Wahrzeichen der Kleinstadt, dem Rathaus samt Turm, leiten – eine Miniaturausgabe des Alten Rathauses in Leipzig, ebenfalls von Hieronymus Lotter entworfen. Eine ideale Vorlage also für die allererste audio-installative Station dieser zweiten Ausgabe des "Lichtfestes Südraum Leipzig".