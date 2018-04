Große Erfolge im Westen blieben aus. So tourte Biege, kurz nach dem Mauerfall, wieder durch seine alte Heimat. Er veröffentlichte weitere Alben, kam aber nicht an frühere Absatzzahlen heran. 2012 dann ein Schlaganfall - Biege saß fortan im Rollstuhl, konnte nicht mehr sprechen und nur noch schwer atmen. Am Mittwochabend verstarb er in einer Klinik in der Nähe von Lüneburg.